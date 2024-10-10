Ученые провели исследование, в ходе которого были выявлены различия в плотности нейронов в мозге детей с аутизмом

Исследование плотности нейронов у детей с аутизмом: новые данные и перспективы В рамках нового исследования было установлено, что у детей с аутизмом наблюдается различная плотность нейронов в определённых областях мозга по сравнению со сверстниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии