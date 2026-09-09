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Аргументы недели

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Серебряные погоны и 120 миллионов: за что генерал Кузнецов получил 12 лет колонии

Серебряные погоны и 120 миллионов: за что генерал Кузнецов получил 12 лет колонии

Приговор, вынесенный гарнизонным военным судом бывшему начальнику кадрового департамента Минобороны генералу Юрию Кузнецову, стал наглядной демонстрацией того, что в военной среде нет и не может быть места для тех, кто подменяет исполнение служебных обязанностей жаждой личной наживы.

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