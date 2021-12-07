Происшествия

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В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетней

В социальных сетях размещён видеоролик на котором, согласно описанию, жительница города Казани наносит побои малолетней дочери.

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