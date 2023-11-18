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По итогам голосования журналистов «Ти Ди Гарден», Crypto.com Arena и «Мэдисон Сквер Гарден» признаны тремя лучшими аренами НБА

По итогам голосования журналистов «Ти Ди Гарден», Crypto.com Arena и «Мэдисон Сквер Гарден» признаны тремя лучшими аренами НБА

Сайт HoopsHype провел опрос 35 журналистов, которые посещают арены НБА. Они проголосовали за лучшие стадионы, рассматривая самые разные аспекты – от атмосферы на трибунах до питания и освещения.

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