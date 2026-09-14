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ДумаТВ

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Орбан объявил о возвращении к борьбе против правительства Мадьяра

Орбан объявил о возвращении к борьбе против правительства Мадьяра

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о своем возвращении в политическую борьбу против нового правительства страны во главе с Петером Мадьяром.

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