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Регионы России

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В Ростове-на-Дону эвакуировали 300 человек из-за пожара на вокзале

В Ростове-на-Дону эвакуировали 300 человек из-за пожара на вокзале

Сообщение о коротком замыкании в электрощитовой на Привокзальной площади поступило в 22:02 мск. В результате замыкания произошло открытое горение на площади около 2 квадратных метров, которое пожарные быстро ликвидировали.

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