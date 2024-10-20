«Мы решили дарить эйфорию» Кто в России делает самую удобную обувь и возрождает любовь к валенкам?

В 2024 году в России значительно выросли продажи новых обувных марок, особенно отечественных. Молодые предприниматели, для которых запуск своего дела много лет оставался мечтой из-за конкуренции с крупными западными игроками, наконец приняли решение действовать.
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