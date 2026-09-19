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test mazurok

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✅ Явка на выборах в Госдуму в Крыму к 15:00 19 сентября составила 35,24% По состоянию на 15:00 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы в Республике Крым проголосовали 523 241 избиратель.

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