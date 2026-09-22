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Отключения электроэнергии зафиксированы в семи областях Украины

Отключения электроэнергии зафиксированы в семи областях Украины

Отключения электроэнергии зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях Украины после ночных массированных ударов ВС России по объектам.

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