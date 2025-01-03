Весенняя сессия Госдумы: старт 9 января и 20 пленарных недель работы

Весенняя сессия Госдумы стартует 9 января с региональной недели, далее следуют 20 пленарных недель. Виктор Пинский, глава комиссии по регламенту, сообщил, что предусмотрены две части отпуска: первая — в апреле, вторая — в августе-сентябре.
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