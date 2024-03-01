Полиция организовала проверку по факту драки на дороге у автовокзала в Иванове

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Много шума вызвала опубликованная в популярном городском паблике «Автопартнер Иваново | ДТП ДПС ПДД» фотография дорожного конфликта возле автовокзала в Иванове.
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