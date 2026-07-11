Китайская молодежь переходит на «человеческий корм» ради экономии времени и сил

Кажется, безумный ритм жизни в азиатских мегаполисах окончательно доконал местное молодое поколение. Китайские зумеры, уставшие от бесконечной погони за карьерой и успешным успехом, решили переосмыслить само понятие кулинарии.
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