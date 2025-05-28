Власти на востоке Ливии могут объявить форс-мажор на месторождениях

Правительство на востоке Ливии заявило, что рассматривает вопрос об объявлении форс-мажора на нефтяных месторождениях и терминалах и переносе штаб-квартиры Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) из Триполи из-за нападения на здание компании.