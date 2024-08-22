«The boys in Kursk» В Курскую область пришли американские наемники. Что известно о группе FOG, воюющей на стороне ВСУ?

Вчера 833 прочитали Кто такие Forward Observation Group? Почему FOG не является ЧВК? Деятельность FOG на Украине Деятельность западных ЧВК на Украине С самого начала вторжения ВСУ в Курскую область в СМИ регулярно появляются сообщения об участии в операции иностранных наемников — как в рядах украинской армии, так и в составе разных ЧВК.