«The boys in Kursk» В Курскую область пришли американские наемники. Что известно о группе FOG, воюющей на стороне ВСУ?

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Отношение к ним должно быть соответствующее -в плен не брать ....
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