Джейсон Тейтум: «Если собираемся достичь чего-то особенного в этом плей-офф, Роберт Уильямс нам определенно понадобится»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после победы над «Бруклином» в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (109:103, 3-0) отметил важность возвращения в состав команды центрового Роберта Уильямса.
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