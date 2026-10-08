Заморозка грунта рассолом: на станции метро «Боровая» начались работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября, ФедералПресс. На строительной площадке шахты №850, которая является продолжением Красносельско-Калининской линии метро от станции «Путиловская» до «Каретная», стартовало бурение скважин для устройства системы рассольного замораживания грунта.
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