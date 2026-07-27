Сдам 3 комнатную квартиру 87кв.м бульвар Пушкина в Донецке - 75 000 руб

Сдается квартира в длительную аренду для людей ценящих комфорт и благополучие .Сдается впервые !!!Бытовая техника -посудомоечная машина ,стиральный автомат на 5 кг, кондиционеры, очиститель-увлажнитель воздуха ,тостер ,свч, холодильник , ,отдельные три комнаты ,раздельный санузел , водонакопительный бак -вода 24/7-горячая и холодная .