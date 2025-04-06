Врач Сухорукова назвала продукт для профилактики болезней щитовидной железы

Употребление в пищу дорады помогает при профилактике заболеваний щитовидной железы, заявила в беседе с РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
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