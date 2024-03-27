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Рассылку с призывами к теракту устроил ребенок

Рассылку с призывами к теракту устроил ребенок

Юную жительницу Новосибирска посетили правоохранители, они провели беседу с нарушительницей. Новосибирская школьница ради развлечения в мессенджере рассылала сообщения с «левого» аккаунта с призывами к терактам в России.

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