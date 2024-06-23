Самое хреновое то, что эти понаехи реально пошли ва-банк и действительно уверены, что смогут взять своё "горлом".
Переможный угар першосортных: "Грехов нэмае"™, а "Россия должна"™
Комментарии
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Сергей
Уже определились со всем. Их страна- чемодан вокзал канада! Вся пробандеровская мразота туда. Страны Украины нет! Есть Новороссия в составе России!
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13 час.
Natalija Osminina
А вот и неправильно. Если кто-то убежит, а большинство останется, Россия никогда не справится с оставшимися. Никакой люстрацией и никакой денацификацией. Наоборот, это они прикончат Россию. Она будет их содержать, отстраивать, а они воровать и гадить. Тут бы 4 области кое-как переварить и не подавиться. Введение их в правовое поле России (при том, что у России самой проблемы с очисткой)- это уже непосильная задача. Плюс гигантское вложение денег в очистку от минных полей и разрушений, вложения в новое строительство, восстановление Каховской ГЭС и Каховского водхранилища.
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11 час.
Natalija Osminina
А безлюдная Новороссия России не нужна. Не для кого будет её восстанавливать.
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11 час.
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