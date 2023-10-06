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Профессор Сакс: США унаследовали свою русофобию от Британской империи

Профессор Сакс: США унаследовали свою русофобию от Британской империи

Русофобия «досталась в наследство» США от Британской империи. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

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