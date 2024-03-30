Приамурье доказало, что без мигрантов вполне можно обойтись

Лш

Лариса шумбасова

На спекуляцию овощами и наши сгодятся , а то на рынках не пройти от "деловых трудолюбивых " мигрантов . В дворники они уже не идут - тяжело видимо , все же работать надо , трудиться . Большего они не умеют .