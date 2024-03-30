Использование труда мигрантов из Центральной Азии в российской экономике всегда было злободневным вопросом, а после теракта в «Крокус Сити Холле» приобрело особую остроту.
Приамурье доказало, что без мигрантов вполне можно обойтись
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
3 час.
Е Пронина
молодец Орлов)))таких побольше б было))
Ответить
2 час.
Лш
Лариса шумбасова
На спекуляцию овощами и наши сгодятся , а то на рынках не пройти от "деловых трудолюбивых " мигрантов . В дворники они уже не идут - тяжело видимо , все же работать надо , трудиться . Большего они не умеют .
Ответить
1 час.
Свежие комментарии