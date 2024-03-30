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Приамурье доказало, что без мигрантов вполне можно обойтись

Приамурье доказало, что без мигрантов вполне можно обойтись

Использование труда мигрантов из Центральной Азии в российской экономике всегда было злободневным вопросом, а после теракта в «Крокус Сити Холле» приобрело особую остроту.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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3 час.
Е Пронина
молодец Орлов)))таких побольше б было))
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2 час.
Лш
Лариса шумбасова
На спекуляцию овощами и наши сгодятся , а то на рынках не пройти от &quot;деловых трудолюбивых &quot; мигрантов . В дворники они уже не идут - тяжело видимо , все же работать надо , трудиться . Большего они не умеют .
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1 час.

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