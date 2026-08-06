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Пресс-секретарь «Росводоканал Тюмень» спровоцировала скандал, пригрозив тюменцам отключением воды из-за их критики

Пресс-секретарь «Росводоканал Тюмень» спровоцировала скандал, пригрозив тюменцам отключением воды из-за их критики

Пресс-секретарь «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова спровоцировала громкий скандал. Она опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором обвинила тюменцев в том, что они ведут борьбу с Водоканалом, и заявила, что ее компания (входит в УК «Росводоканал» Михаила Фридмана и Германа Хана) в любой момент может отключить им водоснабжение.

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