Пресс-секретарь «Росводоканал Тюмень» спровоцировала скандал, пригрозив тюменцам отключением воды из-за их критики

Пресс-секретарь «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова спровоцировала громкий скандал. Она опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором обвинила тюменцев в том, что они ведут борьбу с Водоканалом, и заявила, что ее компания (входит в УК «Росводоканал» Михаила Фридмана и Германа Хана) в любой момент может отключить им водоснабжение.