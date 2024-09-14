Чем грязнее — тем сильнее? Тысячелетние традиции личной гигиены чукчей

Чукчи всегда считали, что при мытье человек теряет силу и жизненную энергию. Представителей этого народа можно понять — устраивать себе водные процедуры в условиях Крайнего Севера не только сложно, но и опасно.
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