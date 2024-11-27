Тепло без сажи: 100 раз за год проверили новосибирские котельные

В Новосибирской области инспекторы министерства природных ресурсов и экологии проверяют соблюдение обязательных требований природоохранного законодательства котельными – нормативы выбросов, складирование золошлаков, стоки, газоочистительное оборудование, документацию и все остальные результаты теплодеятельности.
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