Самые дорогие игрушки миллионеров

Чем старше становится мальчик, тем дороже стоят его игрушки. Если же мальчик – или девочка – сумели заработать миллионы, то за милый пустячок вроде зонтика или бокала вина они зачастую готовы отдать целое состояние.
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