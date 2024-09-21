Позывной «Ребенок»: девушка из Новосибирска уехала после школы на СВО

Хрупкая, тоненькая как тростинка, юная жительница Новосибирска решила посвятить себя медицине. Но после 11-го класса школы она пошла не в приемную комиссию мединститута, а подписала контракт и направилась в зону СВО, чтобы внести свой вклад в общую Победу.