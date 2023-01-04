Рогозин отправил “подарок” Макрону – осколок из своего позвоночника

Бывший глава “Роскомоса” Дмитрий Рогозин, получивший осколочные ранения в зоне СВО в Донбассе, отправил “подарок” президенту Эммануэлю Макрону через посла Франции в России Пьера Леви – осколок, удаленный врачами из позвоночника Рогозина.
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