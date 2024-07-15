Благоустройство пляжа в Елшанске началось после того, как жители обратились к Николаю Панкову

В селе Елшанка Воскресенского района после долгих усилий жителей и депутата Государственной Думы Николая Панкова пляж и автостоянка были возвращены в муниципальную собственность и теперь доступны всем желающим бесплатно.
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