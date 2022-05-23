Россиянам рассказали, как можно избавиться от «пивного живота»

Что считают «пивным животом» врачи, почему проявляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, рассказал в понедельник, 23 мая, профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
Что считают «пивным животом» врачи, почему проявляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, рассказал в понедельник, 23 мая, профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
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