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Россиянам рассказали, как можно избавиться от «пивного живота»

Россиянам рассказали, как можно избавиться от «пивного живота»

Что считают «пивным животом» врачи, почему проявляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, рассказал в понедельник, 23 мая, профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

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