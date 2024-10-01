Экономика высоких ставок: почему проект бюджета России на 2025-2027 годы не направлен на борьбу с инфляцией. Комментарий Семена Новопрудского

Параметры бюджета обещают превращение цикла высоких ставок, начавшегося в России в июле 2023 года, в новую нормальность, отмечает колумнист В последний день дедлайна, 30 сентября, правительство направило в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.