Куда поехать на майские праздники в России: топ-7 направлений

Топ-7 туристических направлений России на длинные выходные Краснодарский край Регион Кавказских Минеральных вод Элиста, Волгоград, Астрахань Калининградская область Казань Воронеж Алтайский край Также всегда популярны туры по городам Золотого кольца России.
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