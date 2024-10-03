46-ой для Мессии стал первым для его команды: благодаря дублю аргентинца клуб «Интер Майами» завоевал «Щит болельщиков»

Футболисты «Интер Майами» получили трофей за победу в регулярном чемпионате МЛС – «Щит болельщиков» («Supporters' Shield»), который в раздевалке после матча с «Коламбус Крю» вручил совладелец клуба Хорхе Мас.
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