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Карточка с подписью Тома Брэди продана за рекордные 3 млн долларов

Карточка с автографом игрока Национальной футбольной лиги (NFL) Тома Брэди, выступающего за клуб «Тампа-Бэй», продана на аукционе за рекордные для американского футбола 3,107 млн долларов.

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