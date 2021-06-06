Карточка с подписью Тома Брэди продана за рекордные 3 млн долларов

Карточка с автографом игрока Национальной футбольной лиги (NFL) Тома Брэди, выступающего за клуб «Тампа-Бэй», продана на аукционе за рекордные для американского футбола 3,107 млн долларов.
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