Путин назвал стабильной ситуацию в банковской системе России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ситуация в российской банковской системе стабильная. Доходы банков приличные, они растут, указал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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