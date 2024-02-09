Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Японские акции достигли 34-летнего максимума

Японские акции достигли 34-летнего максимума в пятницу, пишет Reuters.В Китае материковые рынки были закрыты, а в Гонконге торговались вяло и закрылись рано, при этом индекс Hang Seng упал на 0,8% на фоне нервозности властей, которые могут не выполнить обещания по поддержке.

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