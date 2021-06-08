Геополитические игры вокруг Сирии и повторного избрания президентом Башара Асада

Американцы и турки лишь продлевают бедствия сирийского народа Прошедшие в Сирии в конце мая президентские выборы увенчались убедительной победой Башара Асада, за которого из трёх претендентов проголосовали 95% пришедших на выборы избирателей.
Американцы и турки лишь продлевают бедствия сирийского народа Прошедшие в Сирии в конце мая президентские выборы увенчались убедительной победой Башара Асада, за которого из трёх претендентов проголосовали 95% пришедших на выборы избирателей.
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