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54 лучших маникюра на День святого Валентина, которые вы захотите повторить 14 февраля

54 лучших маникюра на День святого Валентина, которые вы захотите повторить 14 февраля

Используйте все оттенки розового и красного (и пурпурного тоже!) День святого Валентина уже наступил! Планируете ли вы романтическое свидание с любимым человеком или веселый вечер с подружками, День святого Валентина — отличный повод побаловать себя новым маникюром .

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