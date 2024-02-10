54 лучших маникюра на День святого Валентина, которые вы захотите повторить 14 февраля

Используйте все оттенки розового и красного (и пурпурного тоже!) День святого Валентина уже наступил! Планируете ли вы романтическое свидание с любимым человеком или веселый вечер с подружками, День святого Валентина — отличный повод побаловать себя новым маникюром .
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