Продюсер Кира Саксаганская и Алексей Учитель: почему 45-летний брак выдержал соперниц и внебрачных детей

Официальный брак режиссера Алексея Учителя и продюсера Киры Саксаганской длится уже сорок пять лет. Вокруг имени постановщика не раз разгорались громкие обсуждения: увлечения молодыми актрисами, рождение детей вне брака и параллельные семьи.