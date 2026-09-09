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Продюсер Кира Саксаганская и Алексей Учитель: почему 45-летний брак выдержал соперниц и внебрачных детей

Продюсер Кира Саксаганская и Алексей Учитель: почему 45-летний брак выдержал соперниц и внебрачных детей

Официальный брак режиссера Алексея Учителя и продюсера Киры Саксаганской длится уже сорок пять лет. Вокруг имени постановщика не раз разгорались громкие обсуждения: увлечения молодыми актрисами, рождение детей вне брака и параллельные семьи.

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