Трейлер нового “Супермена” установил абсолютный рекорд Warner Bros. по просмотра...

Трейлер нового “Супермена” установил абсолютный рекорд Warner Bros. по просмотрам – Джеймс Ганн благодарит фанатовПервый тизер-трейлер нового “Супермена” произвёл настоящий фурор в сети – за сутки его посмотрели больше 250 миллионов раз.
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