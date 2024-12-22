Трейлер нового “Супермена” установил абсолютный рекорд Warner Bros. по просмотра...

Трейлер нового “Супермена” установил абсолютный рекорд Warner Bros. по просмотрам – Джеймс Ганн благодарит фанатовПервый тизер-трейлер нового “Супермена” произвёл настоящий фурор в сети – за сутки его посмотрели больше 250 миллионов раз.