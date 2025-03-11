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Царьград

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Депутат Госдумы Гурулев назвал преимуществом ВСУ производство дронов

Депутат Госдумы Гурулев назвал преимуществом ВСУ производство дронов

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в студии «Первого Русского» назвал преимуществом ВСУ производство дронов.

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