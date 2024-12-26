49-летний Педро Паскаль обнажился на пляже

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Чилийско-американский актер Педро Паскаль обнажился на пляже. Соответствующая публикация появилась на странице актрисы Люкс Паскаль в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).