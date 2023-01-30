«Лидс» предложил «Роме» аренду Дзаньоло с правом выкупа. Николо согласится на переход

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло привлек внимание «Лидса». Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб АПЛ начал переговоры об аренде итальянца с опцией выкупа.
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