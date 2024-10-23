Стартовал прием заявок на конкурс «Картина мира» для молодых художников

Официально стартовал прием заявок на Международный конкурс молодых художников «Картина мира». Участие в нем могут принять молодые люди от 18 до 35 лет, включая студентов и выпускников художественных учебных заведений, а также независимых художников из России и других стран.
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