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Кто-то на Западе явно помогает Путину принимать правильные решения

Кто-то на Западе явно помогает Путину принимать правильные решения

Происходящие сейчас события явно наводят на мысль, что кто-то там на Западе совсем не хочет, чтобы конфликт заканчивался, и всячески старается сделать так, чтобы наш президент окончательно забыл о своем мирном плане.

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Комментарии
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Maxim
И даже Иран ещё можно позвать.. Хотя бы - охранять границу, вот и 1млн. штыков..
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12 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Убедился-24-убедился окончательно, 3х24-жизнь
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Их надо просто уничтожать
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2 час.

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