Кто-то на Западе явно помогает Путину принимать правильные решения

Происходящие сейчас события явно наводят на мысль, что кто-то там на Западе совсем не хочет, чтобы конфликт заканчивался, и всячески старается сделать так, чтобы наш президент окончательно забыл о своем мирном плане.
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