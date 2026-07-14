Рецептор D4 усилил обезболивающий эффект морфина без повышения дозы

Морфин — один из самых мощных и давно применяемых обезболивающих препаратов в медицине. Однако у него есть два принципиальных ограничения: с течением времени у пациентов развивается толерантность к препарату (для достижения того же эффекта нужна всё большая доза), и он обладает высоким аддиктивным потенциалом.