Рецептор D4 усилил обезболивающий эффект морфина без повышения дозы

Морфин — один из самых мощных и давно применяемых обезболивающих препаратов в медицине. Однако у него есть два принципиальных ограничения: с течением времени у пациентов развивается толерантность к препарату (для достижения того же эффекта нужна всё большая доза), и он обладает высоким аддиктивным потенциалом.
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