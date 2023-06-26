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Сергей Пенкин расскажет о выходе нового альбома и сольном концерте

Сергей Пенкин расскажет о выходе нового альбома и сольном концерте

Пресс-конференция Сергея Пенкина, посвященная выходу его нового альбома «Нам не избежать любви» и большому летнему концерту в Зеленом театре ВДНХ, состоится в ТАСС 29 июня 2023 года.

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