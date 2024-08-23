Договоренности по базе ВМФ РФ в Судане оставили в силе

Соглашение между Россией и Суданом об открытии на побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) РФ остается в силе, подтвердило «Известиям» посольство РФ в восточноафриканском государстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии