Москва полностью окружила США "Цирконами"

Николай Артамонов

Давно с Мексикой нужно навести мосты и по дружбе продать (подарить ) несколько установок С-300 (400), может и ещё что то в чём заинтересованы мексиканцы и провести обучение армейских частей и чтобы на постоянной основе там находились бы наши военные консультанты и специалисты!!!