Москва полностью окружила США "Цирконами"

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Комментарии
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Николай Артамонов
Давно с Мексикой нужно навести мосты и по дружбе продать (подарить ) несколько установок С-300 (400), может и ещё что то в чём заинтересованы мексиканцы и провести обучение армейских частей и чтобы на постоянной основе там находились бы наши военные консультанты и специалисты!!!
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58 мин.
Николай Артамонов
👍👍👍👍👍👍
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57 мин.
Николай Артамонов
👍👍👍👍👍
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57 мин.

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