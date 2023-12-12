Аркадий Илюхин Недавно военная разведка США опубликовала отчет, который вызвал панику и истерику среди представителей Белого дома.
Москва полностью окружила США "Цирконами"
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Николай Артамонов
Давно с Мексикой нужно навести мосты и по дружбе продать (подарить ) несколько установок С-300 (400), может и ещё что то в чём заинтересованы мексиканцы и провести обучение армейских частей и чтобы на постоянной основе там находились бы наши военные консультанты и специалисты!!!
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Николай Артамонов
👍👍👍👍👍👍
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57 мин.
Николай Артамонов
👍👍👍👍👍
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57 мин.
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