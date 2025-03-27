Путин: к народу Украины должно прийти осознание того, что сейчас происходит

Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости/ "Я думаю, что должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа", — сказал глава государства, общаясь с моряками атомной подлодки «Архангельск».