Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин: к народу Украины должно прийти осознание того, что сейчас происходит

Путин: к народу Украины должно прийти осознание того, что сейчас происходит

Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости/ "Я думаю, что должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа", — сказал глава государства, общаясь с моряками атомной подлодки «Архангельск».

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